Macatuba recebe espetáculo Os Lavadores de Histórias

Você sabia que é possível lavar histórias? E não é que é! Para tanto, faz-se necessário convocar três lavadores profissionais de muitas paragens: Urucum, Tom Tom e Jatobá. Reunidos em quintais abandonados da infância, os três ensaboam a memória para enxaguar velhas lembranças quase esquecidas. Depois disso, basta pendurá-las no varal para secá-las. E o que mais? Os curiosos terão de assistir ao espetáculo infantil Os Lavadores de Histórias, da reconhecida Cia de Achadouros (São Paulo), em cartaz neste domingo (25), às 15h, no Teatro Renata Lycia do Santos Ludovico, em Macatuba (46km de Bauru). A entrada é franca, com ingressos distribuídos 1 hora antes da sessão no espaço.

Realizada pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, com o apoio das prefeituras locais, a temporada de Os Lavadores de Histórias integra a Lei Paulo Gustavo, a partir do Edital 20/2023 - Difusão Cultural. A produção é assinada pela Leneus Produtora de Arte, de São Paulo.

Além da apresentação do espetáculo, protagonizado pelo trio de atores-palhaços Emiliano Favacho, Felipe Michelini e Mariá Guedes, o projeto prevê a realização da Oficina Jogos Teatrais, da intervenção Varal de Memórias e da distribuição gratuita de um programa lúdico da montagem, que recebeu 4 Estrelas da Revista Veja São Paulo e foi indicada ao Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (antigo Prêmio FEMSA), nas categorias Direção Revelação e Trilha Musical Adaptada.