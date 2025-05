Campeonato Paulista de Xadrez Escolar foi disputado na Luso

No último domingo (18), alunos de escolas públicas e particulares, de todo o estado de São Paulo, puderam participar do Campeonato Paulista Escolar do Interior 2025 de xadrez. O torneio foi disputado no salão social da Luso Bauru. Na ocasião, mais de 130 pequenos enxadristas participaram da disputa e mostraram muito talento, técnica e habilidade. A cidade de Bauru foi vitoriosa e conquistou títulos nas diferentes categorias. Dentre eles: Yasmin Gonçalves; Luiza Anversa Viena; Isabela Pascarelli; Carolina Higuchi Avelino; Arthur Candido; Wendell Paula Dias Cabral; Iris Gomes Miranda; Maresca Soares Mattano De Lima. O Campeonato Paulista Escolar do Interior 2025 foi organizado pela Liga do Enxadrista, com o apoio da Luso e da Federação Paulista de Xadrez.