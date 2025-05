Pirajuí: homem é preso aplicando golpe em agências

Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (22), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), suspeito de tentar abrir contas bancárias com documentos falsos em duas agências na região central.

Com ele, foram encontradas duas CNHs com indícios claros de falsificação, adquiridas na Capital. O objetivo, segundo ele, era obter crédito e sacar valores para sustentar sua filha, que vive com a mãe no Ceará.

O homem foi autuado por tentativa de estelionato contra instituições bancárias e uso de documento falso e teve o celular apreendido. A Polícia Civil busca identificar possíveis cúmplices ou outras eventuais fraudes.