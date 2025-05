Fundo Social de Agudos realiza 'arrastão do bem' neste sábado

Agudos - Neste sábado (24), o Fundo Social de Solidariedade de Agudos (13 quilômetros de Bauru), em parceria com a prefeitura, realiza a segunda edição do "Arrastão da Solidariedade", ação que percorrerá vários bairros da cidade para arrecadar agasalhos, cobertores e meias em bom estado de conservação. A iniciativa conta com o apoio de voluntários e da Defesa Civil.

Os bairros atendidos pelo arrastão, que ocorre das 9h às 13h, serão o Centro, Santo Antônio, Professor Simões, Santa Cecília e Chácara Avato. Quem puder participar deve separar roupas de frio, cobertores e meias em bom estado para doação. Os itens serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade como parte da campanha do agasalho 2025.