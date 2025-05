'CEI dos áudios' apura se houve fraude em concurso

Conforme divulgado pelo JC, em abril do ano passado, o Legislativo já havia instaurado uma CEI para apurar supostas irregularidades no concurso público, que foi realizado em março e anulado em outubro pela administração. Na ocasião, candidatos aprovados ingressaram com ação administrativa no Executivo pedindo que a anulação do certame fosse apenas parcial, relativa à fase dissertativa. Porém, a anulação integral foi mantida.