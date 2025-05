Sebrae-SP lança 'Loja do Futuro' na Acib Bariri

Bariri - O Sebrae-SP, em parceria com Sincomércio de Jaú e Fecomercio, lança nesta segunda-feira (26), às 19h, em Bariri (56 quilômetros de Bauru), o programa "Loja do Futuro" com a palestra "O Futuro do Varejo: como a IA pode acelerar suas vendas" na Associação Comercial e Industrial (Acib), que fica na rua Campos Salles, 582, Centro. Esta será a primeira ação da trilha de atividades do programa, que, em sua segunda fase, oferecerá palestra, encontro de networking e consultoria individual para empresas participantes. Interessados devem se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/tVAv6UiXnY. O programa é voltado para empresas do comércio e prestação de serviços, enquadradas como ME e EPP.