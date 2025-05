Com expectativa de CEI, Câmara vota criação de assessor extra

A Câmara de Bauru chega à sessão desta segunda-feira (26) com a expectativa de instaurar uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a denúncia da ex-aliada do governo Damaris Pavan, que apontou supostos desvios de bens do Fundo Social sob a gestão de Lúcia Rosim, mãe da prefeita Suéllen e atual secretária de Assistência Social, além de votar um projeto da Mesa Diretora da Casa que cria 21 novos assessores, um a cada vereador.

A discussão em torno da abertura de investigação se arrasta já há uma semana. Na segunda passada (19), vereadores de oposição conseguiram reunir mais do que o número necessário de assinaturas para abrir a Comissão de Inquérito. A composição da CEI, contudo, ficou para esta semana porque já não havia tempo hábil para ser lida durante o expediente da última sessão.

O requerimento pela abertura de CEI une vereadores da oposição à base do governo. Já assinaram o documento Pastor Bira (Podemos), Estela Almagro (PT), Eduardo Borgo (Novo), Júnior Lokadora (Podemos), José Roberto Segalla (União Brasil), Natalino da Pousada (PDT), Cabo Helinho (PL), Márcio Teixeira (PL), Beto Móveis (Republicanos), André Maldonado (PP), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Júnior Rodrigues (PSD), Dario Dudario (PSD), Edson Miguel (Republicanos) e Miltinho Sardin (PSD).