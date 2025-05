Tio Patinhas

É básico na vida economizar. Gastos inferiores à receita. O perigo do empréstimo é não poder quitá-lo. O consignado é menos desfavorável ao tomador. Tenha em mente que gastar é fácil, difícil é economizar.

Um novo empréstimo consignado aos funcionários das empresas selecionadas pelos bancos. É bom para o cliente devido aos juros baixos e também para a rede bancária devido ao risco praticamente zero.

O consignado será a forma de o cliente substituir o empréstimo com juros maiores, a exemplo do cartão de crédito, por juros menores ou a oportunidade de realizar sonhos com um custo menor