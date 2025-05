Deixamos de ser originais para sermos fotocópias de falsos ídolos

No mundo de hoje, onde as telas brilham mais do que o sol da manhã, algo inquietante tem se desenhado em nossa paisagem social. Uma epidemia silenciosa, mais sutil que a névoa, mas muito mais perigosa. Pessoas deixaram de ser indivíduos para se tornarem ecos.

Vivemos dias em que imitar virou virtude. A autenticidade, antes celebrada como uma joia rara da personalidade humana, foi trocada por curtidas, visualizações e a confortável aprovação da massa. Homens e mulheres caminham pelas ruas, pelas redes e pelas suas próprias vidas como atores de um roteiro que não escreveram — imitando poses, opiniões, gestos e até revoltas.

Turbas se formam com uma velocidade estonteante. Mas o que as move? Muitas vezes, nada. Um comentário mal interpretado, uma manchete tendenciosa ou um trecho recortado fora do contexto é suficiente para acender o pavio de um incêndio moral. E assim, com base em pouca ou nenhuma reflexão, surgem julgadores, justiceiros, executores. Justiça pelas próprias mãos, num tribunal que se forma nos porões da ignorância e do ressentimento.