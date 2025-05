Perigo da terceirização das escolas do Estado

Muitos poderão considerar impossível esta transferência para os municípios. Mas não é, sim complexa, gradual; não a verei pois demandará muito tempo mas terá que ocorrer para a melhoria do nível do ensino, para a educação brasileira. Reafirmo que minha tese não é acabar com o universo das cinco mil escolas mas reduzi-lo para o bem do nível do ensino e da educação.

Sou radicalmente contra a privatização do ensino público porque sua manutenção cabe aos governos tanto na esfera estadual como no município. O que me levou a tocar neste assunto poderá o leitor também e com razão estar questionando.

Respondo. Porque, sub-repticiamente, tem-se ouvido de que existe uma tendência, inclinação para que no futuro as escolas públicas sejam transferidas para a iniciativa privada, fato que será uma catástrofe porque a educação e a saúde são bens e patrimônios da sociedade, públicos, intocáveis e intransferíveis.