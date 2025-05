Letramento para o que é letra - e para o que não é

O filósofo francês Roland Barthes acredita que "o semiólogo deve tratar do mesmo modo a escrita e a imagem" (Mitologias, p. 137). Apesar de os jovens alunos e cidadãos adultos não precisarem se tornar necessariamente intelectuais, semiólogos ou filósofos, é um direito - e uma necessidade, na cibercultura - que todas as pessoas sejam bem alfabetizadas tanto em relação aos textos escritos analógicos quanto aos textos e imagens da internet, que todos tenham letramento digital.

Por isso, o desafio educacional, hoje, especialmente no Brasil, é surpreendentemente complexo. Estamos com visíveis dificuldades para qualificar o ensino do bê-a-bá elementar - nas letras, na literatura clássica, na produção de redações... - e estamos sendo sobrecarregados com novas demandas, especialmente imagéticas, das redes sociais e do mundo fortemente midiatizado.

Barthes sintetiza suas ideias citando uma frase muito usada pela revista francesa Paris Match: "Le poids des mots, le choc des photos" - "O peso das palavras, o choque das fotos". Tal é o peso das letras que nós, brasileiros, também estamos tendo dificuldade para carregar; tal é o choque das imagens, especialmente no ciberespaço, que ainda não aprendemos a canalizar criticamente.