A morte, como notícia

O "NY Times" tem um comitê de experts para essa tarefa que eles chamam de "Deathlist" (lista de morte), que elenca 50 celebridades selecionadas por possibilidades de morte durante o ano. São textos jornalísticos que fazem apanhados biográficos de pessoas prestes a comprar a passagem só de ida (buy de one-way ticket). Seguem rigoroso planejamento e execução. Por vezes, ficam prontos décadas antes do óbito dos seus objetos. Cinco obituaristas do Times escreveram o texto definitivo do bilionário David Rockfeller. Todos morreram antes dele, aos 102 anos.

Os obituários dos jornais me atraem. Leio-os, não por desejo mórbido, mas pela oportunidade aberta para que sejam contadas histórias de pessoas sem história. Nem só de famosos, com suas ricas biografias, vivem as colunas dedicadas àqueles que iniciaram "o grande sono", como dizem os ingleses. Aqui em Bauru dizemos que "a pessoa passou desta para melhor". Onde é isso? Núcleo Fortunato Rocha Lima?

Houvesse um Times à época de Jesus Cristo, ironizou a revista "Vanity Fair", o relato da morte começaria assim: "Jesus de Nazaré, um carpinteiro galileu que virou pastor itinerante cujo apelo à piedade e cuja reputação como curador galvanizaram um contingente expressivo de fiéis, morreu na sexta, após ser crucificado naquela manhã, nas redondezas de Jerusalém. Dois dias antes, seus seguidores o haviam recebido triunfalmente na cidade como "o ungido" e o "filho de Davi". Ele tinha cerca de 33 anos."

A publicação nova-iorquina preparou o primeiro de muitos obituários de Fidel Castro, 57 anos antes da sua morte.

Curiosa a revelação do "Livro dos Obituários do NYT", sobre as entrevistas realizadas por repórteres especiais com figuras públicas. Elas sabem que a matéria somente será publicada após a sua morte. Mesmo assim, nunca se negam a receber o jornalista e consideram "uma honra" estarem no rol daqueles que justificam a preparação de um compilado biográfico. Atribui-se a um lendário editor do jornal, A.M. Rosenthal, a máxima, "Se você tiver que morrer, é melhor morrer no N.Y. Times".