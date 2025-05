Viva!Feira celebra 10 anos de cultura, arte e empreendedorismo

Neste sábado (24), Jaú (47 quilômetros a leste de Bauru) será palco de uma celebração especial: os 10 anos da Viva!Feira, evento que se consolidou como símbolo de resistência cultural, arte com afeto e valorização do empreendedorismo criativo, especialmente feminino. A edição comemorativa será realizada no Caçambaria Espaço Arte, das 16h às 20h30, com entrada gratuita.

Idealizada e realizada pelo Coletivo Cultural Caçambaria, a Viva!Feira nasceu com a proposta de reunir artistas, artesãos e empreendedores da cidade e da região em um espaço de troca, expressão e pertencimento. Hoje, soma uma década de trajetória, tendo se tornado referência no interior paulista.

Segundo a gestora cultural Carolina Panini, responsável pela curadoria do evento, a Viva!Feira é muito mais do que uma feira de artesanato: “É um movimento de arte e cultura consolidado. Ao longo desses anos, fomos palco para artistas iniciantes e experientes. Muitos artesãos fizeram sua primeira exposição conosco e continuam produzindo até hoje. A feira se reinventa a cada edição, sempre com propósito e afeto.”

Atração especial