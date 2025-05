Bombeiros usam fogo para conter incêndio em Bauru; VÍDEO

Um incêndio atingiu, por volta das 18h30 desta sexta-feira (23), uma área de mata entre a quadra 20 da rua Coronel Alves Seabra e a avenida Nações Norte, no bairro Jardim Progresso, em Bauru. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Os bombeiros usaram uma técnica chamada de "contrafogo", que consiste em provocar queimadas controladas em pequenas faixas do terreno para eliminar a vegetação, que é material combustível e permite a continuidade do incêndio.

Assim, quando as chamas do fogo principal chegam ao local, não há mais o combustível, o que impede o avanço do incêndio. Foi necessário o emprego desta técnica devido ao tamanho da área afetada pelas chamas.