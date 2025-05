SP-225: após fuga e acidente, TOR apreende maconha em caminhonete

Paulistânia - Policiais rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreenderam grande quantidade de maconha no interior de uma caminhonete que, após fuga e acompanhamento, se envolveu em um acidente na altura do quilômetro 276 da rodovia engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru), na tarde desta sexta-feira (23).

A reportagem apurou que o condutor do veículo teria desrespeitado uma ordem de parada e fugido em alta velocidade, perdendo o controle da direção e capotando. Logo após o acidente, os ocupantes fugiram por uma área de mata, onde são feitas buscas. No interior da caminhonete, os policiais encontraram grande quantidade de maconha. O peso total ainda não foi contabilizado.

O JCNET/Sampi acompanha o caso.