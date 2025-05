O motorista de uma picape branca foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC) nesta sexta-feira (23) após colidir seu veículo em um poste no bairro Novo Jardim Pagani, em Bauru. Ele ficou preso nas ferragens do veículo e foi retirado com ferimentos, mas não corre riscos. O capô da picape ficou destruído.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorros ao homem envolvido no acidente.