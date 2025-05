PM prende homem em Bauru após ele invadir residência para furtar

A 1.ª Companhia da Polícia Militar de Bauru prendeu, na madrugada desta sexta-feira (23), um homem de 36 anos que invadiu um imóvel para furtar, na rua Armando Pieroni, no Jardim América. Um morador próximo testemunhou o suspeito pulando o muro e acionou a PM pelo telefone 190.

Segundo o registro policial, o indiciado é natural de Botucatu, mas reside no Jardim Europa, bairro próximo de onde cometeu o crime. Quando as viaturas se aproximaram e as equipes tiveram o acesso liberado à residência, flagraram o indivíduo com objetos separados para furtar, entre eles fios que foram cortados com alicates.

De acordo com os policiais militares, ao ser questionado sobre o que fazia ali, ele confessou o crime. Diante disso, foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve o flagrante ratificado, permanecendo à disposição da Justiça.