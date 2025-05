Hoje tem show da dupla Lucas Akira e Fábio

Essa é uma boa notícia para os fãs do sertanejo. O Alameda Rodoserv Center apresenta uma das duplas mais famosas em nossa região: Lucas Akira e Fábio com um supershow que promete não deixar ninguém parado. A apresentação será nesta sexta-feira (23), a partir das 20h. Uma noite para curtir os grandes sucessos dos sertanejos como "Manera aí", "Estrela Perdida", "De quem é a culpa?", "Lua de São João" e muitas outras canções e modões caipiras que irão agitar o público do começo ao fim.

Serviço

A apresentação com a dupla Lucas Akira e Fábio será nesta sexta-feira, (23), a partir das 20h. Couvert artístico a partir de R$ 39,90 (1.º lote) e R$ 49,90 (2.º lote) e R$ 59,90 (3.º lote).

Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressoalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.