Bauru recebe 800 livros novos do Sistema Estadual de Bibliotecas

A Prefeitura de Bauru, por meio da Divisão de Bibliotecas da Secretaria de Cultura, recebeu uma doação de 800 livros novos do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (Siseb). Os exemplares contemplam obras de literatura clássica, infantil, infantojuvenil, indígena, negra, além de títulos voltados às artes e outras áreas do conhecimento.

A doação reforça o acervo já disponível nas cinco unidades mantidas pela Divisão de Bibliotecas. A sede principal é a Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro, e as Bibliotecas Ramais do Núcleo Geisel, CEU das Artes, Ouro Verde e Vila Falcão. Juntas, elas oferecem aproximadamente 80 mil títulos para consulta local e empréstimo gratuito à população.

Os novos livros estarão disponíveis para empréstimo em breve. Para quem deseja conhecer melhor os espaços e seus serviços, é possível agendar visitas guiadas pelo telefone (14) 3235-9352. Já o acervo pode ser consultado online pelo site https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/bibliotecas.aspx.