Sesc Bauru apresenta 'TRZ Quarteto'

Na noite deste sábado (24), às 20h, TRZ Quarteto sobe ao palco do auditório do Sesc Bauru com seu novo show. O grupo é liderado por Fernando "TRZ" Falcoski, pianista, produtor musical e designer gráfico, formado pela Unesp Bauru. Iniciou sua trajetória musical na banda Mercado de Peixe e, a partir de 2015, integrou a banda Liniker e os Caramelows, com a qual participou de turnês internacionais e festivais.

O show é baseado no álbum mais recente, Matrizes, que reúne influências de afrobeats, jazz, soul, dub e ritmos da música afro-brasileira. No formato quarteto, o repertório inclui faixas do novo trabalho e músicas dos álbuns anteriores: Prayer (2023), Solstício (2019) e TRZ Trio (2015), com novos arranjos e sonoridades que flertam com a cena do nu jazz e da world music. Os ingressos podem ser adquiridos online no app Credencial Sesc ou centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias (agendamento de horário pelo app).

Valores:

R$ 12,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 20,00 (meia entrada) e R$40,00 (inteira) para os demais interessados. Classificação etária 12 anos.