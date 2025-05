Lençóis Paulista lança ação para prevenir incêndio

Nesta sexta-feira (23), às 10h15, será lançada na sede da Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê (Ascana), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), a campanha "Juntos Contra o Fogo 2025 - Prevenir é Proteger", uma iniciativa da Associação e da Zilor Energia e Alimentos.

A ação busca mobilizar produtores, colaboradores, escolas e comunidades da região em torno da prevenção e do combate a incêndios em canaviais, áreas de preservação permanente (APPs) e matas ciliares, com ações educativas, ambientais e operacionais. Ele teve início em 2021. Em 2022, foi implementado sistema digital para mapear focos de incêndio em tempo real, com câmeras de longo alcance e monitoramento via satélite.