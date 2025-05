Jaú: prefeitura cadastra ocupantes do Ceasinha

A Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru), através da Secretaria de Agricultura (Seagri), iniciou nesta quarta-feira (21) o cadastramento de comerciantes que atualmente ocupam barracões do "Ceasinha", entreposto hortifrutigranjeiro que funciona há 52 anos na avenida João Ferraz Neto, no bairro Chácara Dr. Lopes. Três galpões que haviam sido interditados no fim do mês passado por conta de problemas estruturais foram demolidos.

Em nota, a administração alega que, ao longo dos anos, ocorreram trocas nos ocupantes dos barracões sem que o município fosse formalmente comunicado. "Atualmente, por exemplo, diversos ocupantes pagam taxas de locação aos titulares dos espaços, o que é proibido", diz.

"Em razão disso e, por conta da precariedade das estruturas, que apresentam risco iminente, colocando em perigo a vida de comerciantes e consumidores, a prefeitura realizou a interdição preventiva da área, concedendo um prazo para que os comerciantes deixem o local".