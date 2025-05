'O fim da picada': espanto!

Me causa espanto a falta de bom senso de certas pessoas. Vomitam a palavra democracia como se fossem donos delas, mas ao se depararem com opiniões contrárias àquelas que defendem já vociferam o de sempre: fascista, bolsonarista, extremista...

Me recuso a gastar cliques digitando o nome desta pessoa, mas todos que colaboram nesta tribuna o conhecem e sabem de seu posicionamento político um tanto quanto exacerbado.

Ao ler a carta do "general", deve ter se penitenciado com cilício. Ao criticar a carta "O fim da picada", despejou um monte de baboseiras e mentiras. Quer dizer que o presidente Bolsonaro orquestrou um esquema de descontos aos aposentados para beneficiar o irmão do Lula? É isso mesmo?