Somos navegantes

Dizem que "Um barco no porto está em segurança, mas não é para isso que os barcos são feitos".

Assim também somos nós, criados por Deus com propósito, dons e missão. É natural buscarmos segurança, conforto e estabilidade — mas a verdadeira realização espiritual acontece quando aceitamos navegar pelas águas da vida, mesmo as mais incertas, confiando que Deus está no leme.

Ficar no porto pode parecer seguro, mas o porto é apenas um ponto de partida. Deus nos chama para sair, amar, servir, crescer, arriscar, perdoar, confiar.