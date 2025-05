A indústria de todos nós

Numa tarde ensolarada de outono, duas crianças brincam no quintal de sua casa, numa pequena cidade do interior paulista. O menino faz buracos na areia com uma miniescavadeira. A menina, com um estetoscópio no pescoço, examina suas bonecas. Os brinquedos, produzidos no chão de fábrica, acalentam as primeiras vocações e exercitam a imaginação criativa.

Porém, a indústria não está presente apenas na alegria e nos sonhos da infância, mas também nas vidas de todas as pessoas, nos computadores e celulares que nos conectam ao mundo e guardam memórias, nos calçados e roupas que vestem histórias e nos móveis das famílias. Encontra-se nos ônibus e no metrô que nos levam ao trabalho, no aparelho médico que salva vidas, nos caminhões que transportam cargas, no fogão que cozinha, na geladeira que conserva alimentos, no violão que embala canções e nos instrumentos de percussão do nosso samba. O setor está nas estradas, nos aviões, nas bolas de futebol, nos navios, nos hospitais, nos livros, nas escolas, nas casas e nas empresas.

Por essas boas razões, o Dia da Indústria, 25 de maio, celebrado no outono de todos os brasileiros, merece especial comemoração. A data homenageia Roberto Simonsen, patrono do setor, falecido nessa data em 1948. Sua trajetória simboliza a resiliência e o espírito empreendedor característicos da atividade. A manufatura nacional ganhou impulso após a Primeira Guerra Mundial, quando as dificuldades de importação abriram espaço para a produção doméstica.