Laboratório da Sabesp: degustadores garantem a qualidade da água

Lins - Para manter a excelência da água que chega diariamente aos moradores de Lins (102 quilômetros de Bauru) e região, a Sabesp possui um laboratório sediado no município que realiza mais de 4.000 análises por mês. O trabalho conta também com o apoio dos degustadores, que analisam a água dos diferentes mananciais que abastecem 37 cidades.

Acreditado pelo Inmetro, o laboratório avalia todas as fases do tratamento, com base nas amostras coletadas diariamente. São analisadas tanto a água bruta que vem dos mananciais quanto a água já tratada, assim como o esgoto tratado pela Sabesp na região. O uso de recursos tecnológicos confere maior precisão aos resultados.

Além da água, o Laboratório da Divisão de Controle de Qualidade Oeste, com o apoio de outros laboratórios internos e externos, também monitora as ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto), com análises do esgoto bruto, do efluente final e do manancial que o recebe, para assegurar a eficiência das unidades.