Homem é preso ao tentar aplicar golpes em duas agências bancárias

Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (22), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), suspeito de tentar abrir contas bancárias com documentos falsos em duas agências localizadas na região central da cidade. Ele ficou preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

Segundo a polícia, a descoberta do crime começou quando o gerente de uma das agências desconfiou do comportamento do homem, que se mostrava excessivamente nervoso e apresentava informações contraditórias sobre a sua residência e emprego.

Ao consultar o CPF apresentado, o gerente constatou restrições e recusou a abertura da conta. Em seguida, soube que o mesmo homem havia se dirigido a outra agência bancária próxima, possivelmente para tentar aplicar o golpe, e alertou imediatamente a polícia.