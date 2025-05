Reunião em Bauru discute redução no valor dos plantões em Agudos

A diretoria da Associação Paulista de Medicina (APM) Bauru recebeu em sua sede médicos do município de Agudos (13 quilômetros de Bauru), nesta quarta-feira (21), para ouvir os protestos dos profissionais em relação à redução do valor do pagamento dos plantões. Eles foram recebidos pela presidente da Regional, Lucineri Maria Bicarato Turra; pelo presidente da 7ª. Distrital da APM, José Eduardo Marques; e pelo diretor de Comunicações da instituição, Marcos Cabello dos Santos.

A situação vem culminando na saída dos especialistas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos, ocasionando falta de médicos e lotação do estabelecimento. Tal circunstância se deu no início deste mês, quando a prefeitura de Agudos rompeu o contrato com a então instituição responsável pelo gerenciamento da unidade e contratou, em caráter emergencial, o Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social (Icaases) para a função.

Segundo os profissionais, apesar de a nova gestão afirmar que manteria os honorários, no dia 9 de maio, comunicou que houve uma redução de 37,5% nos pagamentos – cenário que pegou os médicos de surpresa, uma vez que não houve acordo para a alteração.

Resolutividade