Morre Luiz Carlos Izzo Filho, presidente da Assenag Bauru

Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (Assenag) de Bauru, o engenheiro Luiz Carlos Izzo Filho morreu nesta quinta-feira (22), aos 58 anos. O velório começa às 19h de hoje no salão nobre 2, no Centro Velatório Terra Branca, e vai até as 23h. O corpo será cremado no Jardim dos Lírios nesta sexta-feira (23), às 11h.

Concluiu sua primeira graduação em administração com sistema de informação em Bauru. Nunca mais parou. Formou-se em engenharia civil e fez diversas pós-graduações – uma das quais no ano passado. No mais, também atuava como consultor contratado de construtoras, perito judicial e dono de uma empresa de construção civil.

No final de 2022, ele foi diagnosticado com linfoma do manto, um tipo raro e agressivo de câncer conhecido pelas baixas chances de cura. O quadro se agravou rapidamente: em apenas 15 dias, surgiram caroços em várias partes do corpo e houve perda de 10 quilos.

O tratamento começou com acompanhamento médico especializado, incluindo suporte nutricional e quimioterapia. Em janeiro, o protocolo foi alterado por recomendação de um especialista de São Paulo. Após seis meses de tratamento, em junho de 2023, o paciente passou por um transplante autólogo de medula óssea, utilizando suas próprias células. Apesar da gravidade do quadro, o paciente resistiu às complicações sem se queixar. “Enfrentei tudo”, declarou durante uma entrevista ao JC no ano passado.