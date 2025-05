Cantora Gaby Guima fará o show 'Sintonia Rara'

Esse show foi pensado como uma celebração do trajeto e trabalho independente da cantora. "O repertório é todo autoral, composto por canções lançadas nos EPs e criadas em parcerias, ou recebidas como presentes de amigos. Ganhar uma música é um dos presentes mais lindos e significativos. Durante todos esses anos construindo a carreira autoral tive muita sorte de encontrar e reforçar os laços", afirma Gaby.

Neste sábado (24), a partir das 20h, a cantora Gaby Guima apresenta, no Teatro da USP, seu novo show intitulado "Sintonia Rara", uma experiência única de celebração e alegria, que traduz toda a versatilidade da artista. O repertório é composto por 16 canções autorais que foram lançadas de maneira independente nas plataformas digitais e que agora chegam até o público por meio de um espetáculo incrível. Entre as músicas da apresentação estarão "Grades", "Vai e Vem", "A Origem, O Por Quê E O Quem", "Gravado na Minha Mente", "Relógio de Areia", "Se Achegue", entre outras. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação voluntária de um litro de leite para instituições beneficentes de Bauru. O show terá intérprete de libras.

O projeto foi realizado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, Governo Federal e Ministério da Cultura. Parceria com o Centro Cultural do Campus USP Bauru e apoio da Prefeitura do Campus e da FOB.

Sobre a artista

A cantora Gaby Guima começou na música com 10 anos de idade e está em constante evolução, sempre buscando se aprimorar. Atualmente, voltou a estudar clarinete, teoria musical e tem a felicidade de integrar o curso de coro comunitário na Escola Municipal de São Paulo, onde em breve fará uma apresentação no Centro Cultural da USP e no Teatro Municipal da cidade de São Paulo.