Feira das Nações começa nesta 5ª

O aniversário de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), que completa 134 anos nesta quinta-feira (22), será comemorado com a abertura da tradicional Feira das Nações no Recinto de Exposições "José Augusto de Carvalho Neto", que segue até domingo (25) com shows, comidas típicas de diferentes países e parque de diversões. Pela manhã, estão programadas oito inaugurações de obras, além de festa com banda do Paini, atividades esportivas e distribuição de mudas e de pipoca e algodão doce no Jardim Alvorada.

A praça de alimentação terá barracas administradas por entidades assistenciais, e decoração e pratos típicos de diversos países. Parte da renda será revertida para a Assistência Vicentina, Santa Casa, Casa da Criança, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Pederneiras e também Casa Abrigo. Nesta quinta, a festa começa às 19h30, com Dj Maaax, seguido de Separados para Adorar (20h), Régis Danese (21h), Felipe e Rodrigo (22h30) e Diego Ramon e Banda (0h30). Na sexta (23), a agenda terá Dj Morcego (19h30), Banda Sinhá (20h), Só Pra Contrariar (22h) e Amigos da Resenha (0h30).

No sábado (24), a Projeto B sobe ao palco às 20h, seguida de Biquíni Cavadão (22h) e banda Audiohertz (0h30). No domingo (25), a Pederneiras Jazz Band se apresenta às 11h e a Orquestra Boca do Sertão às 12h. Às 14h, é a vez da banda Paralela, seguida de Patati e Patatá (17h) e banda O Leão (20h).