15ª Festa do Espetinho acontece neste sábado na Luso em Bauru

Com entrada gratuita e beneficente, a 15ª Festa do Espetinho acontece neste sábado (24) no salão social da Associação Luso Brasileira de Bauru, das 11h às 18h. Metade da verba arrecadada será destinada para a Creche Maria Ribeiro, Lar dos Desamparados, Sorri e Casa da Sopa. Já o restante será repassado gradativamente ao longo do ano.

Durante o evento serão vendidos espetos de carne, queijo coalho, kafta com queijo, medalhão de frango e linguiça. O vale custa R$ 25,00 e dá direito a três espetos. Para as crianças, haverá pipoca e algodão doce de graça. A festa conta ainda com muita música ao vivo com Marcinho tocando MPB, Marlon Oliveira com o sertanejo e a banda de rock Reduto.

SERVIÇO

A 15ª Festa do Espetinho será neste sábado (24), das 11h às 18h na Luso, que fica localizado na Rodovia Marechal Rondon, Km 336, Bauru.