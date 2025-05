Pré-Conferências de Saúde vão até sexta para definir delegados

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, realiza até esta sexta-feira (23) as Pré-Conferências de Saúde. Para participar das Pré-Conferências não é necessário inscrição prévia. Durante as Pré-Conferências serão escolhidos os delegados para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, prevista para os dias 27 e 28 de junho, na Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo.

O tema da Conferência Municipal de Saúde é 'O SUS que Queremos: Inclusivo, Digital e Preparado para os Desafios Climáticos'. As seis Pré-Conferências acontecem de forma regionalizada. Na segunda foi na região 1, na terça, na 2, e na quarta, na 3. Nesta quinta (22), será a 4, na Emef José Romão, situada na rua Pedro de Castro Pereira, 8-20, no Pousada da Esperança, a partir das 18h. No mesmo horário, a região 5, nesta sexta (23), na Emef Maria Chaparro Costa, na alameda Urano, 5-38, Parque Santa Edwirges. No mesmo dia, outra será realizada na USF do Distrito de Tibiriçá, rua Carmelo Zamataro, s/n, no distrito, onde se reunirão representantes da região 6.