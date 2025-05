Superlotação em UPA pressiona Saúde; Suéllen vê 'volume atípico'

Mais tarde, pelas redes sociais, a prefeita Suéllen afirmou que "as quatro UPAs de Bauru estão registrando volume atípico de pacientes, o que tem gerado aumento no tempo de espera. A demanda está concentrada em atendimentos pediátricos, sobretudo em decorrência de quadros respiratórios em crianças".

Na terça, usuários da UPA Bela Vista relataram espera de até cinco horas para serem atendidos. Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrou uma paciente visivelmente irritada com a demora e cobrando agilidade. Na gravação, outros usuários aplaudem a atitude da mulher. Segundo o vereador Júnior Lokadora (Podemos), que esteve presencialmente na unidade na noite de terça, havia apenas dois médicos para atender pacientes que buscavam atendimento - entre os quais 40 crianças. "Desumano", resumiu.

Um tumulto causado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista pela demora no atendimento de pacientes na terça-feira (20) evidencia que, apesar de algnus avanços, a problemática em torno da saúde municipal ainda é ponto sensível ao governo Suéllen Rosim (PSD).

Ainda de acordo com a mandatária, "todas as unidades seguem com o quadro completo de médicos, tanto na área adulta quanto na pediátrica. Até o momento, já foram atendidos 1.404 adultos e 407 crianças, números significativamente superiores à média habitual" - cujos índices, porém, não foram divulgados.

Em seguida, a prefeita citou também a ampliação nos horários de atendimento de Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família para depois mencionar que "na UPA Mary Dota estamos finalizando as obras de reforma e ampliação, e em breve a unidade contará com atendimento pediátrico".

O problema nas UPAs, porém, permanece — e apontamentos nesse sentido partem também da base governista.