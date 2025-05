São pessoas que não se parecem com seres humanos. Consideram-se donos da verdade, a defendem com afinco incansável pelo simples prazer de vencer uma queda de braço e provarem para si mesmos o quanto são superiores.

As gentes que são cheias de si, não se importam com aqueles que conhecem da lida diária, apenas a labuta constante, o esforço sem descanso ou recompensa.

A ausência de empatia e solidariedade é evidente. Não passaram por situações degradantes, humilhantes ou constrangedoras que algumas pessoas atravessaram, e ignoram as feridas profundas de uma vida de sobrevivência e carente de bem estar, tranquilidade e alegria.

A maioria apenas gostaria de viver com sua dignidade. Alguns conseguem manter a força da alma viva, à custa de uma fé genuína que funciona como impulso e persistência para não desistir de si e de seus sonhos. Estes representam aquela garra do povo brasileiro, uma destemida insistência em enxergar as coisas com uma boa dose de humor e esperança.

Meus aplausos vão para elas, que todos os dias sacodem a poeira dos pés e a esmagadora responsabilidade nos ombros, para fazer a vida valer a pena, de um modo simples e verdadeiro, sem precisar desfilar aparências, mas honrando a oportunidade de estar vivo, embora quase nunca dando a volta por cima.