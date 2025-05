A falta de produtividade na economia brasileira

A produtividade é um dos principais indicadores de eficiência econômica de um país. No caso do Brasil, a baixa produtividade tem sido um obstáculo significativo para o crescimento econômico e a competitividade internacional.

Quais as causas da baixa produtividade brasileira? Um primeiro ponto é a infraestrutura deficiente, à medida que a infraestrutura no Brasil é inadequada, especialmente no que diz respeito ao transporte. O país depende fortemente do transporte rodoviário, que é caro e ineficiente, em comparação com o transporte ferroviário utilizado em países desenvolvidos.

Outro ponto é a carga tributária elevada. As empresas brasileiras enfrentam uma carga tributária pesada e um sistema burocrático complexo, que dificultam a operação eficiente e aumentam os custos de produção.