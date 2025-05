TJ derruba trecho, mas mantém lei que restringe comissionados

O acórdão reconhece o argumento do governo sobre a necessária confiança entre titulares do Executivo e aqueles nomeados aos cargos e funções afetados pela lei, mas ressalva que “tal relação de fidúcia não se sobrepõe aos princípios gerais que norteiam a administração pública”.

Ainda de acordo com os desembargadores, não se afigura “possível admitir que a prerrogativa do chefe do Executivo de avaliar os critérios de conveniência e oportunidade referentes à nomeação de pessoas para cargos em comissão desconsidere amoralidade administrativa e o interesse público”

A lei, embora aprovada pela Câmara, não foi sancionada nem vetada pela prefeita. Acabou promulgada pelo então presidente da Câmara, vereador Júnior Rodrigues (PSD), no ano passado. A Casa também se manifestou no processo e defendeu a norma do parlamentar.