Ação mira grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro do tráfico

Operação finalizada nesta quarta-feira (21) pela Polícia Civil como parte de investigações relacionadas a um grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas na região de Botucatu resultou na apreensão de R$ 27,9 mil em dinheiro, arma de fogo, munições e grande quantidade de entorpecentes em Anhembi.

As diligências foram realizadas por policiais civis da Delegacia de Anhembi, com o apoio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e Polícia Militar (PM), e miravam quatro imóveis no Distrito de Piramboia.

Segundo a polícia, informações compartilhadas pelas forças policiais de São Manuel revelaram que três investigados, integrantes de célula vinculada a uma facção criminosa, teriam ligação com o tráfico e crimes patrimoniais na região.