Polícia Civil prende dupla suspeita de roubar três motos em Bauru

Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam temporariamente, nesta terça-feira (20), dois homens suspeitos de envolvimento em três roubos de motocicletas ocorridos em 2024.

De acordo com a Polícia Civil, o primeiro crime foi registrado no dia 24 de outubro. Na ocasião, a vítima foi ameaçada com arma de fogo por dois homens em uma moto quando aguardava em frente a sua residência, no Jardim Bela Vista, e obrigada a entregar o seu veículo.

As investigações indicaram que os autores seriam M.H.C.D.L., 25 anos, e L.D.S.M., 26 anos, e que eles também seriam responsáveis por outros dois roubos de moto no mesmo ano, um no dia 20 de outubro, no Alto Higienópolis, e outro em 26 de outubro, na Vila Cardia.