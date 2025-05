Homem desaparecido é encontrado morto com sinais de violência

Pederneiras - Um homem de 49 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (18), foi encontrado morto nesta quarta-feira (21), em uma área de mata em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). Segundo a Polícia Civil, o corpo tinha marcas de violência e o caso é investigado como homicídio.

O corpo de Adilson Marques estava em uma área do assentamento Horto Aimorés, próximo a uma plantação de eucaliptos. De acordo com a polícia, ele tinha ferimentos na cabeça, mas não foi possível precisar, em um primeiro momento, se eles eram decorrentes de agressão ou disparo de arma de fogo.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico, que irá apontar as causas do óbito. A Polícia Civil informou que já instaurou um inquérito e que as investigações estão avançadas visando esclarecer a autoria do crime.