Polícia Civil resgata cães abandonados há 3 dias e prende tutor

A proprietária do imóvel contou à polícia que o morador, familiar seu, havia entregado as chaves no último domingo (18) e que imaginou que ele havia se mudado com seus cães, não sabendo do abandono.

O tutor foi localizado e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por maus-tratos. Sem direito à fiança, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia respondido criminalmente por caso semelhante registrado em 2024.