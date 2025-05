Justiça bloqueia mais R$ 2 milhões dos envolvidos no caso Apae

Segundo Masseli, as investigações apontam para sucessivos desvios praticados por Roberto, Claudia e demais envolvidos. De acordo com a denúncia, além da emissão de notas fiscais frias para justificar pagamentos superfaturados, o escândalo envolveu também um esquema de “rachadinha” praticado por aliados do ex-presidente e da ex-secretária executiva.

O Ministério Público pormenoriza as ocasiões em que desvios ocorreram. Ao todo, foram retirados dos cofres da instituição mais de R$ 7 milhões, de acordo com as investigações.

Em um dos casos, por exemplo, o MP diz que Franceschetti, com auxílio de Renato Tadeu de Campos e Maria Lúcia Miranda, desviou R$ 337.646,00 da entidade para benefício próprio.