Igaraçu: uma das gêmeas siamesas morre após cirurgia de separação

Depois de 10 dias lutando pela vida no pós-operatório de uma delicada cirurgia de separação, uma das gêmeas siamesas de 1 ano e 6 meses, que nasceram unidas pelo tronco em Igaraçu do Tietê (a 71 quilômetros de Bauru), não resistiu e morreu nesta terça-feira (20), no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia (GO), referência nacional nesse tipo de procedimento.

A cirurgia das irmãs Kiraz e Aruna ocorreu no dia 10 de maio. Quando terminou, foram conduzidas à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A luta delas ficou conhecida nas redes sociais por meio de publicações no Instagram. O perfil das irmãs (@kirazaruna) conta com mais de 81 mil seguidores.

Segundo boletim médico do Hecad, o quadro clínico de Kiraz evoluiu para morte encefálica. Aruna segue hospitalizada, sob sedação e ventilação mecânica. Em nota, a equipe médica do Hecad lamentou o falecimento e se solidarizou com os pais e familiares, informando que prestaram todo o acolhimento e suporte necessários.