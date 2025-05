Mostra Independente de Dança acontece nesta quarta às 19h

A Prefeitura de Bauru, por meio da Divisão de Ensino às Artes (DEA) da Secretaria de Cultura, realiza nesta quarta-feira (21), às 19h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', a Mostra Independente de Dança 2025. A apresentação é gratuita e terá distribuição, por ordem de chegada, de 150 ingressos a partir das 18h.

Ao todo, serão apresentadas 44 coreografias de Escolas, Academias, Grupos e Bailarinos Independentes de Dança, em diversas modalidades. São eles: Studio de Dança Pés em Movimento, Espaço Arte, Studio de Dança Florescer, Power Rangers, Street Wise Rasi, Slim Concept, Espaço Jade Suhaila, Plural, Centro de Dança Giracorpo, Ballet Art Sheila do Vale, Studio K, Democratie Studio de Dança, Plié Escola de Dança, Espaço Manfarita, Esmeralda Lis Danças, Cia. de Artes Fulvia Goulart, Centro do Professorado Paulista (Chronos SK), Masters of Lights, Street e Break, Grupo Filhas do Vento, Divisão de Ensino às Artes, Sigma Escola de Dança, Centro Cultural Tobias Terceiro, Perfect Style, Teresa Gadelha, Gabriela Muniz, Aline Rezende, Matheus Freitas, Bruna Martins, Adriana Andrade.

A Mostra é um evento de estímulo ao estudo e à experiência de criação da dança com os artistas bailarinos da cidade de Bauru. Tem como objetivo incentivar novas experiências, proporcionando assim diversas possibilidades e inquietações referente a sua própria dança.