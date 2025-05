Sebrae realiza Dia de Campo de Apicultura nesta 5ª em Agudos

Em comemoração ao Dia do Apicultor, o Sebrae-SP, em parceria com Sindicato Rural de Bauru e Cadeia Produtiva Local (CPL) de Apicultura e Meliponicultura de Agudos, promove nesta quinta-feira (22), das 8h30 às 17h30, no Hotel Estância Bonanza, no Parque Pampulha, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), o Dia de Campo de Apicultura e Meliponicultura.

O evento contará com uma programação de palestras, orientações técnicas e troca de experiências entre os presentes. A participação é gratuita, mas as inscrições devem ser feitas antecipadamente, até esta quarta-feira (21), pelo link https://forms.office.com/r/xfKApHPbgi.

Durante o dia, os participantes terão acesso a um cronograma de palestras ministradas por especialistas. Após o almoço, às 13h10, receberão orientações sobre o Gedave (sistema informatizado de dados que integra serviços da Coordenadoria de Defesa Agropecuária), Na sequência, será ministrada palestra sobre a abelha Jataí, com Ailton Fontana, instrutor do Senar.