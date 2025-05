Agudos: sob nova gestão, UPA corta custos e vê saída de medicos

Respostas

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Agudos enviou uma nota emitida pela Icaases, assinada pelo responsável técnico Davi Eiji Furutani de Oliveira, pela responsável técnica pela equipe de enfermagem Kelly Cristina Oliveira, e pelo diretor geral Antônio Marcos Carneiro Pereira, onde a instituição alega que, recentemente, houve um aumento de demanda na UPA da ordem de 70% "motivado principalmente pelo expressivo crescimento de casos de gripe e outras doenças respiratórias".

Apesar do alegado crescimento expressivo no volume de atendimentos, a entidade afirma que a "escala médica da unidade encontra-se integralmente preenchida" e diz que "em um esforço contínuo para garantir a qualidade e a agilidade no atendimento, reforçou a equipe médica, contando atualmente com mais médicos adicionais para suprir as necessidades da população".