Audiência discute a limpeza pública de Bauru nesta quarta

Por iniciativa do vereador Marcio Teixeira (PL), a Câmara Municipal promove uma audiência pública para discutir sobre a limpeza pública no município de Bauru nesta quarta-feira (21), a partir das 14h30.

Foram convocados para o encontro a secretária de Meio Ambiente (Semma), Cilene Chabuh Bordezan; o secretário de Administrações Regionais (Sear), Jorge Luís de Souza; a secretária de Assistência Social (Smas), Lúcia Rosim; e a secretária de Agricultura e Abastecimento (Sagra), Simone Matheus Pongitore.

Também foram convidados os representantes da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam), Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Bauru (Sinhores Bauru), Sindicato dos Condomínios do Estado de São Paulo (Sindicond); Associação dos Moradores e Amigos do Vale do Igapó de Bauru, e os diretores da Prefeitura Municipal de Bauru Jefferson Martins (diretor de comunicação) e Levi Momesso (diretor de limpeza pública Emdurb).