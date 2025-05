TCE constata problemas em políticas de saneamento na região

"Constatamos, por exemplo, que há pessoas que moram embaixo do pontilhão que atravessa a avenida Nuno de Assis e liga as ruas Coronel Alves Seabra e Araújo Leite. Isso ao lado do Rio Bauru, que recebe esgoto. Uma situação muito grave", pontua.

A nível regional, a diligência também verificou a praia municipal de Arealva, que se encontra sem manutenção segundo o TCE, com riscos a banhistas e usuários.

Em Igaraçu do Tietê, o Centro de Convivência, espaço de lazer às margens do rio Tietê, se encontra em situação de abandono de acordo com a Unidade Regional do Tribunal. Ainda em Igaraçu. o TCE flagrou também um assentamento sem água encanada ou energia elétrica. "Além disso, não ligação de esgoto. São apenas fossas sépticas, sem qualquer manutenção ou cuidados sanitários. Em 2024, apuramos que Igaraçu do Tietê investiu R$ 0,00 em saneamento", diz Nardone.