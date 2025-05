O absurdo processo eleitoral da CBF

Em 24 de março, Ednaldo Rodrigues foi eleito por aclamação para mais um mandato de Presidente da CBF, entidade que comanda o futebol brasileiro.

O Colégio Eleitoral que escolhe o presidente é formado pelos presidentes das 27 Federações Estaduais (o voto das Federações tem peso 3), dos 20 Clubes da Série A (o voto tem peso 2) e dos 20 Clubes da Série B (o voto tem peso 1).

Na semana passada, menos de dois meses após a sua eleição por aclamação, Ednaldo Rodrigues foi afastado do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.