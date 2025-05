Carpinteiro morre após cair de telhado em condomínio de Bauru

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima teve o óbito constatado no local. A Polícia Militar (PM) também acompanhou a ocorrência.

Um carpinteiro de 41 anos morreu nesta terça-feira (20) após cair do telhado durante obra em um imóvel no interior de um condomínio de luxo localizado na zona sul de Bauru.

A Polícia Científica realizou perícia no condomínio e as circunstâncias da ocorrência, registrada no plantão policial como morte acidental, serão investigadas pela Polícia Civil.